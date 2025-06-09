Відключення світла у Вінницькій області є частиною загальної стратегії покращення енергетичної інфраструктури регіону.

Відключення світла у Вінницькій області області торкнуться мешканців міста Ладижин, повідомляє Politeka.

Жителям слід підготуватися до тимчасових перебоїв в електропостачанні у період з 9 по 13 червня 2025 року. Як повідомляють місцеві енергетики, у цей період заплановано проведення технічних робіт на мережах, що потребуватимуть знеструмлення низки вулиць.

Найбільш масштабні відключення стосуватимуться вулиці Героїв Небесної Сотні – тут не буде світла щоденно з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 17:00.

Крім цього, у понеділок, 9 червня, у проміжку з 11:00 до 13:00 буде відсутнє електропостачання ще на п’яти вулицях: Наконечного, Набережній, Поштовій, Соборній та Мальовничій.

Офіційний графік виглядає так:

09.06.2025 р.

– з 08:00 до 17:00 – вул. Героїв Небесної Сотні;

– з 11:00 до 13:00 – вул. Наконечного, Набережна, Поштова, Соборна, Мальовнича.

10.06–13.06.2025 р.

– щоденно з 08:00 до 17:00 – вул. Героїв Небесної Сотні.

За словами енергетиків, ці роботи проводяться в рамках планового технічного обслуговування електромереж. Метою є забезпечення стабільної та безперебійної подачі електроенергії надалі.

Відключення світла у Вінницькій області – це частина загальної стратегії покращення енергетичної інфраструктури регіону. Споживачів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

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