У червні мешканцям та гостям міста доведеться бути уважнішими на дорогах через обмеження руху у Вінниці, тож розповідаємо всі деталі.

Обмеження руху у Вінниці зачепить одразу кілька ділянок, і стосуватиметься як водіїв, так і пішоходів, повідомляє Politeka.

Як інформують у міськраді, причина обмеження руху у Вінниці криється в масштабних роботах із реконструкції інфраструктури. І хоч влада запевняє, що всі зусилля будуть спрямовані на мінімізацію незручностей, уникнути змін у пересуванні містом навряд чи вдасться.

Починаючи з 4 червня і до 27 числа, незручності будуть на перехресті вулиць Костянтина Василенка та Лялі Ратушної. Саме тут тривають роботи з оновлення мережі водопостачання. У рамках цього ремонту буде тимчасово обмеження руху у Вінниці для транспорту і пішоходів.

Проте хоча б одну смугу для проїзду залишать відкритою. Це важливо, аби не повністю паралізувати трафік. За повідомленням міської ради, дорожні служби встановлять усі необхідні технічні засоби. Знаки, огородження і попереджувальні панно повинні допомогти водіям орієнтуватися у зміненій ситуації.

Але навіть з урахуванням цього, від несподіваних заторів ніхто не застрахований. У місті радять планувати свої маршрути заздалегідь і, за можливості, оминати ділянки з ремонтами.

Складною ситуація буде і на вулиці Соборній. З 2 по 30 червня тут триватиме ремонт дорожнього покриття та трамвайної колії. Частина транспорту змінить свій маршрут. Тролейбуси, які не мають автономного ходу, оминатимуть ділянку через вулиці Київську та Нансена. Легковикам рекомендують їхати через Магістратську.

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