В июне жителям и гостям города придется быть внимательнее на дорогах из-за ограничения движения в Виннице, так что рассказываем все детали.

Ограничение движения в Виннице затронет сразу несколько участков и будет касаться как водителей, так и пешеходов, сообщает Politeka.

Как информируют в горсовете, причина ограничения движения в Виннице кроется в масштабных работах по реконструкции инфраструктуры. И хотя власти уверяют, что все усилия будут направлены на минимизацию неудобств, избежать изменений в передвижении по городу вряд ли удастся.

Начиная с 4 июня и до 27 числа, неудобства будут на перекрестке улиц Константина Василенко и Ляли Ратушной. Именно здесь продолжаются работы по обновлению сети водоснабжения. В рамках этого ремонта будет временно ограничение движения в Виннице для транспорта и пешеходов.

Однако хотя бы одну полосу для проезда оставят открытой. Это важно, чтобы не полностью парализовать трафик. По сообщению городского совета, дорожные службы установят все необходимые технические средства. Знаки, ограждения и предупредительные панно должны помочь водителям ориентироваться в изменившейся ситуации.

Но даже с учетом этого, от неожиданных пробок никто не застрахован. В городе советуют планировать свои маршруты заранее и, по возможности, обходить участки с ремонтами.

Сложной будет ситуация и на улице Соборной. Со 2 по 30 июня здесь пройдет ремонт дорожного покрытия и трамвайного пути. Часть транспорта сменит свой маршрут. Троллейбусы, не имеющие автономного хода, будут обходить участок через улицы Киевскую и Нансена. Легковушкам рекомендуют ехать через Магистратскую.

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