Місцеві мешканці вже давно обговорюють подорожчання проїзду у Львівській області, тож розповідаємо, кого це торкнеться.

Подорожчання проїзду у Львівській області зачепило Дрогобиччину та сам обласний центр, повідомляє Politeka.

Це офіційно підтвердили у місцевій владі, однак там наголосили, що подорожчання проїзду у Львівській області ініціатива обласної державної адміністрації і безпосередньо перевізників. Міська рада Дрогобича не має повноважень впливати на тарифи приміських маршруток.

За інформацією міськради, тарифи підвищили на маршрутах, що виходять за межі територіальної громади, зокрема, Стебник-Трускавець та Стебник-Борислав. Перевізники також заздалегідь повідомляли про здорожчання у місцевих соцмережах, а з 24 травня вже підняли ціни на дорогу до Східниці.

Пасажири відзначають, що зараз вже квиток на маршрут Дрогобич-Трускавець коштує сорок гривень замість колишніх тридцяти п’яти. Подорожчання проїзду у Львівській області торкнулося і самої культорної столиці. Там місцева влада запустила громадські слухання, на яких обговорюють нові тарифи.

За попередніми підрахунками, звичайний квиток готівкою залишиться на рівні 25 гривень, а при оплаті через транспортну карту ЛеоКарт він зросте від 13 до 17 гривень. Якщо ж місцеві платитимуть карткою, то ціна вже ймовірно виросте з 15 до 20 грн.

Для тих, хто користується місячними абонементами, передбачено новий тариф у дев’ятсот гривень за 30 днів, а студенти платитимуть в половину менше. Однак поки що це просто плани.

Нагадаємо, що перевізники у Львові зверталися до влади з проханням значно підвищити тарифи, мовляв, через зростання витрат нинішні ціни вже не покривають їхні видатки. Пропозицію підняти ціну до 32 грн відхилили, але нині розглядають менш радикальні зміни.

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