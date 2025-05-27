Местные жители уже давно обсуждают подорожание проезда во Львовской области, поэтому рассказываем, кого это коснется.

Подорожание проезда во Львовской области задел Дрогобыччину и сам областной центр, сообщает Politeka.

Это официально подтвердили в местных властях, однако там подчеркнули, что подорожание проезда во Львовской области инициатива облгосадминистрации и непосредственно перевозчиков. У городского совета Дрогобыча нет полномочий влиять на тарифы пригородных маршруток.

По информации горсовета, тарифы повысили на маршрутах, которые выходят за пределы территориального общества, в частности, Стебник-Трускавец и Стебник-Борислав. Перевозчики также заранее сообщали о подорожании в местных соцсетях, а с 24 мая уже подняли цены на дорогу в Сходницу.

Пассажиры отмечают, что сейчас билет на маршрут Дрогобыч-Трускавец стоит сорок гривен вместо бывших тридцати пяти. Подорожание проезда во Львовской области коснулось и самой культорной столицы. Там местные власти запустили общественные слушания, на которых обсуждают новые тарифы.

По предварительным подсчетам, обычный билет наличными останется на уровне 25 гривен, а при оплате через транспортную карту ЛеоКарт он вырастет от 13 до 17 гривен. Если же местные будут платить картой, то цена уже вероятно вырастет с 15 до 20 грн.

Для тех, кто пользуется месячными абонементами, предусмотрен новый тариф в 900 гривен за 30 дней, а студенты будут платить в половину меньше. Однако пока это просто планы.

Напомним, что перевозчики во Львове обращались к власти с просьбой значительно повысить тарифы, мол, из-за роста расходов нынешние цены уже не покрывают их расходы. Предложение поднять цену до 32 грн отклонили, но сейчас рассматривают менее радикальные изменения.

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