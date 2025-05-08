Найдешевші квартири у Львові пропонуються, як на вторинному ринку, так і на первинному.

Найдешевші квартири у Львові важко знайти, адже у місті спостерігається значне здорожчання нерухомості, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували оголошення в OLX та з'ясували, які пропозиції є на ринку нерухомості.

Найдешевші квартири у Львові можна купити за 704 231,29 гривень. Наприклад, пропонується до продажу затишна 1-кімнатна в новобудові на вулиці Трускавецька, 2 — у самому серці Франківського району. Ціна з усіма витратами на переоформлення — 18 500 доларів.

Загальна площа квартири становить 20,8 квадратного метра. Помешкання розташоване на 6-му поверсі 12-поверхового будинку. Високі стелі — 2,7 метра — додають простору та легкості. Стан квартири — після будівельників, тож перед вами — чисте полотно, готове втілити будь-які дизайнерські ідеї. Санвузол — суміжного типу, зручно спроєктований для щоденного комфорту.

Опалення здійснюється від сучасної будинкової котельні з обліком тепла за лічильником. Стіни цегляні, що забезпечує надійність і добру шумоізоляцію. Для зручності мешканців передбачено ліфт та підземний паркінг, а продаж відбувається за договором переуступки.

Квартира не кутова і не примикає до ліфтової шахти, що гарантує тишу та комфорт. Ідеально підійде для молодої пари, студента або як інвестиційний проєкт для подальшої оренди.

Також найдешевші квартири у Львові можна купити за 1 040 248 грн. Пропонується до продажу однокімнатна квартира на вулиці Таджицькій, тихій бічній вулиці від Пасічної — у спокійному, затишному районі з гарною транспортною розв’язкою.

Квартира розташована на 3-му поверсі 4-поверхового цегляного будинку, що раніше слугував сімейним гуртожитком. Загальна площа становить 24 м². Усередині зроблено охайний ремонт, тож житло готове прийняти нових власників.

Продається частково з меблями та побутовою технікою — оптимальне рішення для тих, хто шукає доступний варіант для життя або інвестування.

Кухня, душ і санвузол наразі спільного користування на дві квартири, однак є можливість облаштувати власну кухню та санвузол — простір дозволяє.

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