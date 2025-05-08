Самые дешевые квартиры во Львове предлагаются как на вторичном рынке, так и на первичном.

Самые дешевые квартиры во Львове сложно найти, ведь в городе наблюдается значительное удорожание недвижимости, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали объявления в OLX и выяснили, какие предложения есть на рынке недвижимости.

Самые дешевые квартиры во Львове можно купить за 704 231,29 гривен. К примеру, предлагается к продаже уютная 1-комнатная в новостройке на улице Трускавецкая, 2 — в самом сердце Франковского района. Цена со всеми затратами на переоформление – 18 500 долларов.

Общая площадь составляет 20,8 кв. Дом расположен на 6-м этаже 12-этажного дома. Высокие потолки – 2,7 метра – придают простору и легкости. Состояние жилья после строителей, поэтому перед вами чистое полотно, готовое воплотить любые дизайнерские идеи. Санузел – смежного типа, удобно спроектированный для ежедневного комфорта.

Отопление производится от современной домовой котельной с учетом тепла по счетчику. Стены кирпичные, что обеспечивает надежность и хорошую шумоизоляцию. Для удобства жильцов предусмотрен лифт и подземный паркинг, а продажа производится по договору переуступки.

Она не угловая и не примыкает к лифтовой шахте, что гарантирует тишину и комфорт. Идеально подойдет для молодой пары, студента или в качестве инвестиционного проекта для последующей аренды.

Также самые дешевые квартиры во Львове можно купить за 1 040 248 грн. Предлагается к продаже однокомнатная на улице Таджикской, тихой боковой улице от Пасечной - в спокойном, уютном районе с хорошей транспортной развязкой.

Она расположена на 3-м этаже 4-этажного кирпичного дома, ранее служившего семейным общежитием. Общая площадь составляет 24 м2. Внутри сделан аккуратный ремонт, поэтому жилье готово принять новых владельцев.

Продается частично с мебелью и бытовой техникой – оптимальное решение для тех, кто ищет доступный вариант для жизни или инвестирования.

Кухня, душ и санузел совместного пользования на две квартиры, однако есть возможность обустроить собственную кухню и санузел — пространство позволяет.

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