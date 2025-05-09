Грошова допомога для пенсіонерів у Львові надається тим українцям, що належать до групи внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.net.
Виплати надає благодійний фонд «Право на захист» за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Внутрішньо переміщені особи та громадяни, які повернулися до постійного місця проживання у місті, можуть отримати фінансову підтримку в розмірі 10 800 гривень на одну особу. Грошова допомога для пенсіонерів у Львові надається у розмірі 3 600 гривень протягом трьох місяців для таких категорій осіб:
- ВПО, які отримали статус не пізніше шести місяців тому;
- українці, які повернулися з-за кордону після вимушеної евакуації;
- громадяни, що повернулися до своїх домівок з інших регіонів, куди евакуювалися після 24 лютого 2024 року.
Також для отримання необхідно належати до однієї з категорій вразливого населення:
- сім’я з одним із батьків, що виховує дитину до 18 років або доглядає за особами віком від 55 років;
- домогосподарство, очолюване літньою людиною (від 55 років) або літньою людиною з дитиною до 18 років;
- сім’ї, у складі яких є люди з інвалідністю чи серйозними захворюваннями.
Важливо: середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не має перевищувати 5 400 гривень. Крім того, Грошова допомога для пенсіонерів у Львові надається, якщо домогосподарство не отримувало фінанси від ООН або інших міжнародних організацій.
Реєстрація на виплати проводиться з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00 за адресою: м. Львів, пл. Маланюка, 2. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу та підтверджують належність до вразливої категорії.
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