Денежная помощь для пенсионеров во Львове предоставляется в размере 3600 гривен в течение трех месяцев.

Денежная помощь для пенсионеров во Львове предоставляется украинцам, которые принадлежат к группе внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.net.

Выплаты предоставляет благотворительный фонд «Право на защиту» при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Внутри перемещенные лица и граждане, вернувшиеся к постоянному месту жительства в городе, могут получить финансовую поддержку в размере 10 800 гривен на одного человека. Денежная помощь для пенсионеров во Львове предоставляется в размере 3 600 гривен в течение трех месяцев для таких категорий лиц:

ВПЛ, получившие статус не позднее шести месяцев назад;

украинцы, вернувшиеся из-за границы после вынужденной эвакуации;

граждане, вернувшиеся в свои дома из других регионов, куда эвакуировались после 24 февраля 2024 года.

Также для получения необходимо относиться к одной из категорий уязвимого населения:

семья с одним из родителей, воспитывающая ребенка до 18 лет или ухаживающая за лицами в возрасте от 55 лет;

домохозяйство, возглавляемое пожилым человеком (от 55 лет) или пожилым человеком с ребенком до 18 лет;

семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью или серьезными заболеваниями.

Важно: среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 5400 гривен. Кроме того, денежная помощь для пенсионеров во Львове предоставляется, если домохозяйство не получало финансы от ООН или других международных организаций.

Регистрация в рассрочку проводится с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00 по адресу: пл. Маланюка, 2. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.

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