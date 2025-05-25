Відключення води у Львові на тиждень з 26 травня по 1 червня провадиться для безпечного та стабільного проходження майбутнього опалювального сезону.

Відключення води у Львові на тиждень з 26 травня по 1 червня пов’язане з другим етапом щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж у Залізничному районі, повідомляє Politeka.

Ці роботи ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочало 12 травня.

Перевірки поділили на два етапи: з 12 до 25 травня без гарячої води залишились мешканці вулиць Виговського, Любінська, Сигнівка, Ряшівська, Патона, Кульпарківська, Чувашська, Садова, Я. Мудрого, Грушевського (Рудно) та інших.

З 26 травня до 8 червня подачу гарячої води призупинять до будинків на вул. Роксоляни, Широка, Сяйво, Суботівська, Повітряна, Шевченка, Калнишевського, Величковського, Ожинова, Планерна, Низинна, Сластіона, Річицька тощо.

Як зазначає директор «Львівтеплоенерго» Олександр Одинець, гідравлічні випробування — це обов’язковий щорічний захід, що дозволяє виявити найзношеніші ділянки трубопроводів та запобігти аваріям узимку. Також під час цих робіт проводиться заміна аварійних мереж.

За словами фахівця, завдяки гідравліці упродовж останніх років Львів проходить опалювальні сезони без масштабних аварій, а у випадку потепління тепло можна швидко вимикати і відновлювати.

Мешканців просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже ці роботи проводяться задля безпечного та стабільного проходження майбутнього опалювального сезону.

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