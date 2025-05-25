Отключение воды во Львове на неделю с 26 мая по 1 июня производится для безопасного и стабильного прохождения будущего отопительного сезона.

Отключение воды во Львове на неделю с 26 мая по 1 июня связано со вторым этапом ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей в Железнодорожном районе, сообщает Politeka.

Эти работы ЛГКП «Львовтеплоэнерго» приступили 12 мая.

Проверки разделили на два этапа: с 12 по 25 мая без горячей воды остались жители улиц Выговского, Любинская, Сигневка, Ряшевская, Патона, Кульпарковская, Чувашская, Садовая, Я. Мудрого, Грушевского (Рудно) и других.

С 26 мая по 8 июня подачу горячей воды приостановят в дома на ул. Роксоляны, Широкая, Сяйво, Субботовская, Воздушная, Шевченко, Калнышевского, Величковского, Ожинова, Планерная, Низинная, Сластиона, Речицкая и т.д.

Как отмечает директор «Львовтеплоэнерго» Александр Одинец, гидравлические испытания — это обязательная ежегодная мера, позволяющая выявить самые изношенные участки трубопроводов и предотвратить аварии зимой. Также в ходе этих работ производится замена аварийных сетей.

По словам специалиста, благодаря гидравлике в последние годы Львов проходит отопительные сезоны без масштабных аварий, а в случае потепления тепло можно быстро выключать и восстанавливать.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь эти работы проводятся в целях безопасного и стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Самые дешевые квартиры во Львове: в городе можно приобрести жилье по приятным ценам, фото.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где предлагают убежище для ВПЛ.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров во Львове: куда обратиться за получением выплат.