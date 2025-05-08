Якщо ви потребуєте безкоштовне житло для переселенців у Львові, у місті доступно кілька варіантів тимчасового розміщення, які можуть вам підійти

Безкоштовне житло для переселенців у Львові доступне в різних місцях, як в гуртожитках, так і окремих квартирах, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці, які будуть важливими для ВПО.

У Львові доступне довготривале проживання для жінок віком від 40 років у комфортних умовах — окрема кімната в трикімнатній квартирі. Проживання передбачене для осіб без шкідливих звичок та з адекватною поведінкою. Окрім того, тут надається допомога в догляді за лежачими людьми з інвалідністю, які потребують постійного нагляду.

З усіх питань можна звертатися до Юрія за телефоном: 067 673 29 48.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові можна знайти у гуртожитках університетів, зокрема Львівського національного університету імені Івана Франка. Щоб дізнатися про наявність вільних кімнат, необхідно зв’язатися з адміністрацією відповідного закладу.

Для внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, у місті також функціонують безкоштовні шелтери. Один із них розташований за адресою: вулиця Замарстинівська, 274. Тут надається тимчасовий прихисток і базові умови для проживання.

Зверніть увагу: дані постійно оновлюються та ситуація з вільними місцями змінюється швидко, тому перед приїздом обов’язково уточнюйте інформацію за контактними номерами.

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