Если вы нуждаетесь в бесплатном жилье для переселенцев во Львове, в городе доступно несколько вариантов временного размещения, которые могут вам подойти.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове доступно в разных местах, как в общежитиях, так и в отдельных квартирах, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности, которые будут важны для ВПЛ.

Во Львове доступно длительное проживание для женщин от 40 лет в комфортных условиях — отдельная комната в трехкомнатной квартире. Проживание предусмотрено для лиц без вредных привычек и адекватного поведения. Кроме того, здесь предоставляется помощь в уходе за лежащими людьми с инвалидностью, нуждающихся в постоянном наблюдении.

По всем вопросам можно обращаться к Юрию по телефону: 067 673 29 48.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове можно найти в общежитиях университетов, в частности, Львовского национального университета имени Ивана Франко. Чтобы узнать наличие свободных комнат, необходимо связаться с администрацией соответствующего заведения.

Для внутренне перемещенных лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в городе также функционируют бесплатные шелтеры. Один из них расположен по адресу: улица Замарстыновская, 274. Здесь предоставляется временное убежище и базовые условия для проживания.

Обратите внимание: данные постоянно обновляются и ситуация со свободными местами быстро меняется, поэтому перед приездом обязательно уточняйте информацию по контактным номерам.

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