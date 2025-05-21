Відключення газу у Львівській області 22 травня є частиною ширшої програми з модернізації та профілактики газових мереж.

Відключення газу у Львівській області 22 травня торкнеться одразу 12 населених пунктів Шептицького району, повідомляє Politeka.

Через проведення планово-профілактичних робіт мешканці залишаться без газопостачання понад добу, про що повідомила львівська філія «Газмережі».

Відключення відбулося 21 травня і триватиме до 22-го.

Без газу залишилися жителі таких сіл: Перетоки, Ромош, Скоморохи, Стенятин, Роятин, Ульвівок, Теляж, Трудолюбівка, Ільковичі, Свитазів, Равщина та Суховоля. Усі ці населені пункти підпадають під заплановане тимчасове відключення, пов'язане з необхідністю технічного обслуговування мереж.

Фахівці наголошують, що відновлення газопостачання у вказаних селах можливе лише після завершення всіх регламентних робіт, орієнтовно після 17:00. До того моменту споживачів просять зберігати спокій, не використовувати газові прилади та стежити за інформацією від «Газмережі» щодо подальших оновлень.

Відключення газу у Львівській області 22 травня є частиною ширшої програми з модернізації та профілактики газових мереж, яка має на меті підвищення безпеки та стабільності газопостачання у регіоні.

Жителям рекомендується дотримуватись техніки безпеки, уникати спроб самостійного втручання в систему газопостачання та звертатися до аварійної служби у разі виникнення підозрілих ситуацій.

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