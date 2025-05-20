У Львівській області перекриють рух транспорту через заплановані ремонтні роботи.

У Львівській області перекриють рух транспорту, обмеження носять тимчасовий характер та будуть діяти на важливому переїзді, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці.

Так, перекриють шлях Затока – Яворів проведуть капітальний ремонт залізничної колії в межах переїзду на 25 км + 002 м. Тобто проїзд через вказаний переїзд буде тимчасово перекрито 21 травня.

Ремонтні роботи розпочнуться о 09:00 і триватимуть до 20:00 цього ж дня. Як зазначив директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Орест Шуліковський, об’їзд автотранспорту організують відповідно до тимчасової схеми руху.

Пасажирів закликають враховувати ці тимчасові зміни під час планування поїздок у відповідному напрямку.

Актуальну інформацію щодо змін у русі приміських поїздів — включно із затримками, скасуванням рейсів, призначенням додаткових поїздів та оновленням рухомого складу — можна знайти на офіційних сторінках залізниці у соціальних мережах.

Також обмеження руху транспорту у Львові діятиме на вулиці Драгоманова тривають масштабні дорожні роботи: відрізок між вулицями Глібова та Коцюбинського буде повністю перекрито для автомобілів до 19 липня. У зв’язку з цим громадський транспорт тимчасово не курсуватиме цією ділянкою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Найдешевші квартири у Львові: у місті можна придбати житло за приємними цінами, фото.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де пропонують прихисток для ВПО.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Львові: куди звернутися для отримання виплат.