Во Львовской области перекроют движение транспорта, ограничения носят временный характер и будут действовать на важном переезде, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности.

Так, перекроют путь на перегоне Затока – Яворов проведут капитальный ремонт железнодорожного пути в пределах переезда на 25 км + 002 м. То есть проезд через указанный переезд будет временно перекрыт 21 мая.

Ремонтные работы начнутся в 09:00 и продлятся до 20:00 в этот же день. Как отметил директор департамента дорожного хозяйства Львовской ОГА Орест Шуликовский, объезд автотранспорта организуют согласно временной схеме маршрута.

Пассажиров призывают учитывать эти временные изменения при планировании поездок в соответствующем направлении.

Актуальную информацию об изменениях в движении пригородных поездов, включая задержки, отмену рейсов, назначение дополнительных поездов и обновление подвижного состава, можно найти на официальных страницах железной дороги в социальных сетях.

Также ограничение движения транспорта во Львове будет действовать на улице Драгоманова, продолжаются масштабные дорожные работы: отрезок между улицами Глебова и Коцюбинского будет полностью перекрыт для автомобилей до 19 июля. В этой связи общественный транспорт временно не будет курсировать по этому участку.

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