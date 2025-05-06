Пенсія у Львові їй більше не виплачувалась, а заборгованість у сумі 15 400 грн залишалася непогашеною.

Жінка, якій призначалась пенсія у Львові по інвалідності, опинилася у центрі судової справи через нібито переплату у розмірі 15 400 гривень, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Дрогобицького міськрайонного суду.

Відомо, що з 1 серпня 2020 року вона перебувала на обліку у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області як особа з інвалідністю третьої групи. Такий статус було присвоєно за результатами медико-соціальної експертизи (МСЕК), і виплата нараховувалась до 1 серпня 2021 року. Згодом пенсія у Львові їй була продовжена ще на пів року.

Втім, пізніше жінка особисто звернулася до місцевого відділення Пенсійного фонду у Дрогобичі з проханням припинити виплати. Вона повідомила, що пройшла повторний огляд, за результатами якого інвалідність їй не підтвердили. Також вона зобов’язалася повернути суму виплат, яку отримала протягом півроку.

Однак в подальшому жінка не з’явилася до відділення для врегулювання питання щодо погашення переплати, попри направлені виклики. Пенсія у Львові їй більше не виплачувалась. Заборгованість у сумі 15 400 грн залишалася непогашеною.

Попри це, суд дійшов висновку, що Пенсійний фонд не надав достатніх доказів для стягнення коштів. Зокрема, не було доведено фактів шахрайства або недобросовісної поведінки з боку жінки. Також відсутні дані про помилку у розрахунках, що є обов’язковою умовою для повернення переплачених сум відповідно до статті 1215 Цивільного кодексу України.

Суд наголосив: без встановлення порушень з боку одержувачки пенсії вимога про стягнення коштів є необґрунтованою.

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