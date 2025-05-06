Пенсия во Львове больше не выплачивалась, а задолженность в сумме 15 400 грн оставалась непогашенной.

Женщина, которой назначалась пенсия во Львове по инвалидности, оказалась в центре судебного дела из-за якобы переплаты в размере 15 400 гривен, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении Дрогобычского горрайонного суда.

Известно, что с 1 августа 2020 она состояла на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины во Львовской области как лицо с инвалидностью третьей группы. Такой статус был присвоен по результатам медико-социальной экспертизы (МСЭК) и выплата начислялась до 1 августа 2021 года. Со временем пенсия во Львове ей была продлена еще на полгода.

Впрочем, позже женщина лично обратилась в местное отделение Пенсионного фонда в Дрогобыче с просьбой прекратить выплаты. Она сообщила, что прошла повторное освидетельствование, по результатам которого инвалидность ей не подтвердили. Также она обязалась вернуть сумму выплат, полученную в течение полугода.

Однако в дальнейшем женщина не явилась в отделение для урегулирования вопроса погашения переплаты, несмотря на направленные вызовы. Пенсия во Львове больше не выплачивалась. Задолженность на сумму 15 400 грн оставалась непогашенной.

Несмотря на это, суд пришел к выводу, что Пенсионный фонд не предоставил достаточные доказательства для взыскания средств. В частности, не были доказаны факты мошенничества или недобросовестного поведения со стороны женщины. Также отсутствуют данные об ошибке в расчетах, что является обязательным условием возврата переплаченных сумм в соответствии со статьей 1215 Гражданского кодекса Украины.

Суд подчеркнул: без установления нарушений со стороны получателя требование о взыскании средств необоснованно.

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