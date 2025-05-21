Отключение газа во Львовской области 22 мая является частью более широкой программы по модернизации и профилактике газовых сетей.

Отключение газа во Львовской области 22 мая коснется сразу 12 населенных пунктов Шептицкого района, сообщает Politeka.

Из-за проведения планово-профилактических работ жители останутся без газоснабжения более суток, о чем сообщил львовский филиал «Газсети».

Отключение произошло 21 мая и продлится до 22-го.

Без газа остались жители таких сел: Перетоки, Ромош, Скоморохи, Стенятин, Роятин, Ульвивок, Теляж, Трудолюбовка, Ильковичи, Свитазов, Равщина и Суховоля. Все эти населенные пункты подпадают под запланированное временное отключение, связанное с необходимостью технического обслуживания сетей.

Специалисты отмечают, что возобновление газоснабжения в указанных селах возможно только после завершения всех регламентных работ, ориентировочно после 17:00. К тому моменту потребители просят сохранять спокойствие, не использовать газовые приборы и следить за информацией от «Газсети» относительно дальнейших обновлений.

Отключение газа во Львовской области 22 мая является частью более широкой программы по модернизации и профилактике газовых сетей, направленной на повышение безопасности и стабильности газоснабжения в регионе.

Жителям рекомендуется соблюдать технику безопасности, избегать попыток самостоятельного вмешательства в систему газоснабжения и обращаться в аварийную службу в случае возникновения подозрительных ситуаций.

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