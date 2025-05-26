Нова система оплати проїзду у Запоріжжі обіцяє зробити пересування містом комфортнішим і технологічнішим.

Українці отримали можливість користуватися новою системою оплати проїзду у Запоріжжі, повідомляє Politeka.

За інформацією Запорізької міської ради, у місті тестують інноваційну транспортну картку “Січ”.

За допомогою цього оплата в громадському транспорті стає автоматизованою та дозволяє ефективно відстежувати пасажиропотік.

Перший етап тестування тривав чотири місяці і охопив пільгових категорій громадян та студентів. За цей час видали 377 студентських карток “Січ Студентська” та 98 пільгових “Січ Пільгова”, якими вже можна оплачувати проїзд у муніципальному транспорті.

Наступним кроком стане запуск універсальної - “Січ Загальна”, що буде доступна всім запоріжцям і дозволить купувати як разові квитки, так і місячні проїзні.

Для зручності мешканців на базі КП “Запоріжелектротранс” планують встановити термінали для автоматичної видачі карток.

Крім того, через мобільний додаток EasyPay уже можна поповнювати транспортні картки, а незабаром з’явиться й можливість отримувати віртуальні картки з повним функціоналом.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі обіцяє зробити пересування містом комфортнішим і технологічнішим. Такі нововведення відкривають нові можливості для цифровізації міського транспорту та підвищення якості обслуговування пасажирів.

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