Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області спрямована на покращення умов життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області можна отримати від благодійної організації "Карітас Україна", про що повідомляє Politeka.net.

Подробиці опублікувала прес-служба організації на офіційному сайті.

Програма надається в межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», який реалізується за підтримки USAID. Спочатку ініціатива охоплювала обмежене коло отримувачів, однак згодом її масштаб було розширено — додано нові категорії громадян, які мають право на підтримку.

Проєкт втілюється спільними зусиллями "Карітасу України" та "Карітасу Запоріжжя" та має на меті підтримати людей, які постраждали внаслідок бойових дій. Реалізація стала можливою завдяки фінансовій підтримці американського народу.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області спрямована на покращення умов життя та забезпечення базових потреб.

У рамках проєкту надається:

базовий ремонт житла, пошкодженого внаслідок обстрілів;

комплекти для облаштування тимчасових укриттів;

гігієнічні набори для чоловіків, жінок, дітей і людей з інвалідністю;

грошова підтримка за участь у тимчасових формах зайнятості.

Для отримання консультації звертайтеся (у будні дні з 09:30 до 16:00):

Інформаційна лінія: 0 800 336 734

Мобільний номер: 050 449 2109

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