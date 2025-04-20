У 2025 році допомога на оренду житла в Запоріжжі доступна для певних категорій громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

У 2025 році українці можуть скористатися програмою фінансової допомоги на оренду житла в Запоріжжі, яка реалізується для певних категорій громадян, повідомляє Politeka.

Вона була розроблена для тих, хто вимушено залишив свої домівки через війну, а також для осіб, які повернулися з-за кордону або опинилися в ситуаціях, де їм загрожує виселення з тимчасового житла.

Цей проєкт був ініційований спільно з благодійним фондом «Право на захист» і має на меті допомогти внутрішньо переміщеним особам. Програма охоплює не лише Запоріжжя, але й інші регіони, зокрема Київ, Полтавську область та Кіровоградщину. Тривалість виплат складає до півроку, що дозволяє родинам стабілізувати свій побут і покрити витрати на оренду протягом цього періоду.

Сім’ї, які не отримували такої підтримки раніше і не користуються державними субсидіями, мають право на допомогу. Виплати здійснюються через мобільний додаток Vibrant, який дозволяє отримувати кошти у цифровому форматі. Усі інструкції та посилання для завантаження програми надсилаються через SMS.

Щоб стати учасником програми, необхідно заповнити заявку та надати відповідні документи. Подробиці, включаючи умови участі та анкети, можна знайти на офіційному сайті благодійного фонду.

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