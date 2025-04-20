В 2025 году помощь на аренду жилья в Запорожье доступна для определенных категорий граждан, в том числе внутри перемещенных лиц.

В 2025 году украинцы могут воспользоваться программой финансовой помощи на аренду жилья в Запорожье , которая реализуется для определенных категорий граждан, сообщает Politeka.

Она была разработана для тех, кто вынужденно покинул свои дома из-за войны, а также для лиц, вернувшихся из-за границы или оказавшихся в ситуациях, где им грозит выдворение из временного жилья.

Этот проект был инициирован совместно с благотворительным фондом «Право на защиту» и целью помочь внутренне перемещенным лицам. Программа охватывает не только Запорожье, но и другие регионы, в частности, Киев, Полтавскую область и Кировоградщину. Продолжительность выплат составляет до полугода, что позволяет семьям стабилизировать свой быт и возместить расходы на аренду в течение этого периода.

Семьи, которые не получали такую ​​поддержку ранее и не пользуются государственными субсидиями, имеют право на помощь. Выплаты производятся через мобильное приложение Vibrant, позволяющее получать средства в цифровом формате. Все инструкции и ссылки для загрузки присылаются по SMS.

Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить заявку и предоставить соответствующие документы. Подробности, включая условия участия и анкеты, можно найти на официальном сайте благотворительного фонда.

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