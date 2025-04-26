Новий графік автобусів у Запоріжжі буде запроваджено з ціллю комфортного пересування містян.

У зв'язку з підвищеним попитом на перевезення до міських кладовищ на період поминальних днів, введено новий графік автобусів у Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Пасажири зможуть скористатися додатковими рейсами до кладовищ міста з 26 по 28 квітня 2025 року, інформує Запорізька обласна державна адміністрація.

Згідно з новим графіком, буде збільшено кількість рейсів на ключових маршрутах, а саме:

Для відвідування Першотравневого кладовища, транспорт №7 буде курсувати з інтервалом 30-60 хвилин, залежно від дня.

Для Матвіївського - транспорт №32 буде обслуговувати пасажирів з інтервалом 15 хвилин.

До Капустяного - №56 та №57 будуть здійснювати рейси з ранку до вечора.

Інші ключові маршрути також отримають додаткові маршрути з підвищеною частотою.

З метою забезпечення безперебійного обслуговування пасажирів, додатково буде випущено більшу кількість автобусів, а також подовжено маршрути на деяких напрямках.

Особливу увагу звертають на те, що пасажири пільгових категорій, а також учасники бойових дій зможуть скористатися пільговими перевезеннями в цей період. Крім того, організовано додаткові рейси на Кушугумське кладовище, зокрема з залізничного вокзалу «Запоріжжя-1».

Містянам радять звертати увагу на новий графік автобусів у Запоріжжі, адже ці зміни допоможуть зручніше та безпечніше дістатися до місць поховань у ці важливі для міста дні.

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