В связи с повышенным спросом на перевозку в городские кладбища на период поминальных дней, введен новый график автобусов в Запорожье, сообщает Politeka.
Пассажиры смогут воспользоваться дополнительными рейсами в кладбища города с 26 по 28 апреля 2025 года, информирует Запорожская областная государственная администрация.
Согласно новому графику, будет увеличено количество рейсов на ключевых маршрутах, а именно:
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Для посещения Первомайского кладбища транспорт №7 будет курсировать с интервалом 30-60 минут в зависимости от дня.
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Для Матвеевского транспорт №32 будет обслуживать пассажиров с интервалом 15 минут.
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В Капустяное - №56 и №57 будут совершать рейсы с утра до вечера.
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Остальные ключевые маршруты также получат дополнительные маршруты с повышенной частотой.
С целью обеспечения бесперебойного обслуживания пассажиров дополнительно будет выпущено большее количество автобусов, а также продлены маршруты по некоторым направлениям.є
Особое внимание обращают на то, что пассажиры льготных категорий, а также участники боевых действий, смогут воспользоваться льготными перевозками в этот период. Кроме того, организованы дополнительные рейсы на Кушугумское кладбище, в том числе с железнодорожного вокзала «Запорожье-1».
Горожанам советуют обращать внимание на новый график автобусов в Запорожье, ведь эти изменения помогут удобнее и безопаснее добраться до мест захоронений в эти важные для города дни.
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