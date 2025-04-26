Новый график автобусов в Запорожье будет введен с целью комфортного передвижения горожан.

В связи с повышенным спросом на перевозку в городские кладбища на период поминальных дней, введен новый график автобусов в Запорожье, сообщает Politeka.

Пассажиры смогут воспользоваться дополнительными рейсами в кладбища города с 26 по 28 апреля 2025 года, информирует Запорожская областная государственная администрация.

Согласно новому графику, будет увеличено количество рейсов на ключевых маршрутах, а именно:

Для посещения Первомайского кладбища транспорт №7 будет курсировать с интервалом 30-60 минут в зависимости от дня.

Для Матвеевского транспорт №32 будет обслуживать пассажиров с интервалом 15 минут.

В Капустяное - №56 и №57 будут совершать рейсы с утра до вечера.

Остальные ключевые маршруты также получат дополнительные маршруты с повышенной частотой.

С целью обеспечения бесперебойного обслуживания пассажиров дополнительно будет выпущено большее количество автобусов, а также продлены маршруты по некоторым направлениям.є

Особое внимание обращают на то, что пассажиры льготных категорий, а также участники боевых действий, смогут воспользоваться льготными перевозками в этот период. Кроме того, организованы дополнительные рейсы на Кушугумское кладбище, в том числе с железнодорожного вокзала «Запорожье-1».

Горожанам советуют обращать внимание на новый график автобусов в Запорожье, ведь эти изменения помогут удобнее и безопаснее добраться до мест захоронений в эти важные для города дни.

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