Місцевим мешканцям варто знати прогноз погоди в Запоріжжі на 26 квітня, щоб бути готовими до викликів, які підготувала природа.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 26 квітня попереджає про справжню весняну нестабільність, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 26 квітня передбачає день з грозами, похмурим небом і періодичними зливами, які триматимуть місто в напрузі практично весь день.

Початок доби буде теплим. Уже опівночі повітря прогріється до +17 градусів, і ця температура утримається до ранку. Проте вже о шостій годині ранку стовпчики термометрів повільно сповзуть до +14. Та не встигне день як слід розпочатися, як температура стрімко поповзе вгору.

До полудня вона сягне приємних +25. Попри тепло, вологість залишатиметься високою, особливо у ранкові години, коли показник сягатиме 84 відсотків. Удень вона трохи знизиться, але відчуття важкого повітря залишиться.

Атмосферний тиск протягом доби змінюватиметься незначно, утримуючись у межах 745–749 міліметрів ртутного стовпа. Це не створює значного дискомфорту, однак метеочутливим людям все ж варто бути уважними до свого самопочуття. Вітер у першій половині дня майже не відчуватиметься.

Найбільше неприємностей принесе дощ, який не просто почнеться зранку, а одразу супроводжуватиметься грозою. Ймовірність опадів у першій половині дня сягне понад п’ятдесят відсотків, і тільки під вечір зменшиться до незначних показників.

Народний прогноз погоди в Запоріжжі на 26 квітня каже, що цей період вважається особливим. В давнину спостерігали за тим, скільки соку виділяє береза. Якщо його було багато, вважали, що літо буде дощовим.

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