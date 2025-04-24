Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 25 квітня та розповіли всі деталі дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 25 квітня обіцяє теплий, але дощовий день, повідомляє Politeka.

За інформацією sinoptik.ua температура повітря сягатиме +21°С, а ввечері очікуються сильні дощі з грозами.

У п’ятницю сонце рідко з’являтиметься з-за хмар — день розпочнеться з мінливої хмарності, а вже після обіду місто накриє потужна злива з грозами, яка триватиме до вечора. Вітер посилиться до 9 м/с, а вологість повітря сягне 80%, що може бути небезпечним адже це ускладнює терморегуляцію організму, підвищуючи ризик перегріву, погіршення самопочуття та загострення хронічних хвороб.

Температурні показники коливатимуться протягом доби: вночі очікується +10°С, вдень повітря прогріється до +21°С. Атмосферний тиск стабільний — близько 734 мм рт. ст.

За народними прикметами, 25.04 вважається днем, коли природа вже остаточно пробудилась: розпускається верба, вилітають джмелі, з нір виходять лисиці. Якщо цього дня тепло — значить, справжні холоди вже не повернуться.

До слова, за останні 130 років найтеплішим 25 квітня у Запоріжжі було у 1993 році — +22°С, а найхолоднішим — у 1988 році, коли температура опускалася до -4°С.

Не забудьте парасольки — прогноз погоди в Запоріжжі на 25 квітня попереджає про значні опади саме після обіду.

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