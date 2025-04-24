Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 25 апреля и поведали все детали дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 25 апреля сулит теплый, но дождливый день, сообщает Politeka.

По информации sinoptik.ua, температура воздуха будет достигать +21°С, а вечером ожидаются сильные дожди с грозами.

В пятницу солнце будет редко появляться из-за облаков — день начнется с переменной облачности, а уже после обеда город накроет мощный ливень с грозами, который продлится до вечера. Ветер усилится до 9 м/с, а влажность воздуха достигнет 80%, что может быть опасным, поскольку это затрудняет терморегуляцию организма, повышая риск перегрева, ухудшение самочувствия и обострение хронических болезней.

Температурные показатели будут колебаться в течение суток: ночью ожидается +10°С, днем ​​воздух прогреется до +21°С.

По народным приметам, 25 апреля считается днем, когда природа уже окончательно пробудилась: распускается ива, вылетают шмели, из нор выходят лисы. Если в этот день тепло, значит, настоящие холода уже не вернутся.

К слову, за последние 130 лет самым теплым 25.04 в городе было в 1993 году +22°С, а самым холодным — в 1988 году, когда температура опускалась до -4°С.

Не забудьте зонтики — прогноз погоды в Запорожье на 25 апреля предупреждает о значительных осадках после обеда.

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