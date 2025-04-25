Местным жителям следует знать прогноз погоды в Запорожье на 26 апреля, чтобы быть готовыми к вызовам, подготовленным природой.

Прогноз погоды в Запорожье на 26 апреля предупреждает о настоящей весенней нестабильности, сообщает Politeka.

Прогноз погоды в Запорожье на 26 апреля предполагает день с грозами, пасмурным небом и периодическими проливными дождями, которые будут держать город в напряжении практически весь день.

Начало суток будет теплым. Уже в полночь воздух прогреется до +17 градусов, и эта температура удержится до утра. Однако уже в шесть часов утра столбики термометров медленно сползут до +14. Но не успеет день как следует начаться, когда температура стремительно поползет вверх.

К полудню она достигнет приятных +25. Несмотря на тепло, влажность будет оставаться высокой, особенно в утренние часы, когда показатель будет достигать 84 процентов. Днем она слегка снизится, но ощущение тяжелого воздуха останется.

Атмосферное давление в течение суток будет меняться незначительно, удерживаясь в пределах 745-749 миллиметров ртутного столба. Это не создает значительного дискомфорта, однако метеочувствительным людям все же следует быть внимательными к своему самочувствию. Ветер в первой половине дня почти не ощущается.

Больше всего неприятностей доставит дождь, который не просто начнется утром, а сразу будет сопровождаться грозой. Вероятность осадков в первой половине дня составит более пятидесяти процентов, и только к вечеру уменьшится до незначительных показателей.

Народный прогноз погоды в Запорожье на 26 апреля говорит, что этот период считается особенным. В древности наблюдали за тем, сколько сока выделяет береза. Если его было много, полагали, что лето будет дождливым.

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