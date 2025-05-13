Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области направлена ​​на улучшение условий жизни.

Гуманитарную помощь для пенсионеров в Запорожской области можно получить от благотворительной организации "Каритас Украина", о чем сообщает Politeka.net.

Подробности обнародовала пресс-служба организации на официальном сайте.

Программа предоставляется в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», реализуемого при поддержке USAID. Сначала инициатива охватывала ограниченный круг получателей, однако впоследствии ее масштаб был расширен — добавлены новые категории граждан, имеющих право на поддержку.

Проект воплощается совместными усилиями "Каритаса Украины" и "Каритаса Запорожья" и имеет целью поддержать людей, пострадавших в результате боевых действий. Реализация стала возможна благодаря финансовой поддержке американского народа.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области направлена ​​на улучшение условий жизни и обеспечение базовых потребностей.

В рамках проекта предоставляется:

базовый ремонт жилья, поврежденного в результате обстрелов;

комплекты для обустройства временных укрытий;

гигиенические наборы для мужчин, женщин, детей и людей с инвалидностью;

денежная поддержка за участие во временных формах занятости

Для получения консультации обращайтесь (в будние дни с 09:30 до 16:00):

Информационная линия: 0 800 336 734

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