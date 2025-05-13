Гуманитарную помощь для пенсионеров в Запорожской области можно получить от благотворительной организации "Каритас Украина", о чем сообщает Politeka.net.
Подробности обнародовала пресс-служба организации на официальном сайте.
Программа предоставляется в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», реализуемого при поддержке USAID. Сначала инициатива охватывала ограниченный круг получателей, однако впоследствии ее масштаб был расширен — добавлены новые категории граждан, имеющих право на поддержку.
Проект воплощается совместными усилиями "Каритаса Украины" и "Каритаса Запорожья" и имеет целью поддержать людей, пострадавших в результате боевых действий. Реализация стала возможна благодаря финансовой поддержке американского народа.
Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области направлена на улучшение условий жизни и обеспечение базовых потребностей.
В рамках проекта предоставляется:
- базовый ремонт жилья, поврежденного в результате обстрелов;
- комплекты для обустройства временных укрытий;
- гигиенические наборы для мужчин, женщин, детей и людей с инвалидностью;
- денежная поддержка за участие во временных формах занятости
Для получения консультации обращайтесь (в будние дни с 09:30 до 16:00):
Информационная линия: 0 800 336 734
Мобильный номер: 050 449 2109
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Новый график автобусов в Запорожье: жителей предупредили об изменениях по пути.
Також Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте.
Как сообщала Politeka, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен.