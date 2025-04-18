Пенсіонерам пропонується робота в Запоріжжі з непоганою зарплатою та нескладними умовами.

Щодня з'являється чимало варіантів для студентів та пенсіонерів, тому знайдеться цікава робота в Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Оголошення з'явились на сайті з пошуку робочих місць.

Робота для пенсіонерів Запоріжжя, названо найзатребуваніші професії, категорія вакансії:

Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки 131

Бухгалтерія, аудит 121

Готельно-ресторанний бізнес, туризм 143

Логістика, склад, ЗЕД - 160

Медицина, фармацевтика 157

Охорона, безпека 107

Продаж, закупівля 143

Робочі спеціальності, виробництво 344

Роздрібна торгівля 191

Сфера обслуговування 253

Транспорт, автобізнес 169

Наприклад, відкрито вакансію вантажник у магазин техніки та електронних приладів - ЗП 15 800 грн.

Що потріюно робити:

Підтримка і розвиток майбутнього рітейлу.

Сприяння клієнтам.

Розвантажувальні роботи, переміщення на склад.

Пакування та видача товару клієнтам.

Прийом товару та його обробка.

Лаборант-технік (з авто, водійським посвідченням) - зарплата 15 000 гривень.

Основні обов’язки включають контроль якості води та обладнання, проведення лабораторних аналізів, ведення документації та взаємодію з постачальниками.

Вимоги:

Досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року;

Середня спеціальна освіта (хімічного чи біологічного спрямування буде перевагою);

Водійські права категорії В.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.