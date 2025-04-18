Щодня з'являється чимало варіантів для студентів та пенсіонерів, тому знайдеться цікава робота в Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.
Оголошення з'явились на сайті з пошуку робочих місць.
Робота для пенсіонерів Запоріжжя, названо найзатребуваніші професії, категорія вакансії:
- Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки 131
- Бухгалтерія, аудит 121
- Готельно-ресторанний бізнес, туризм 143
- Логістика, склад, ЗЕД - 160
- Медицина, фармацевтика 157
- Охорона, безпека 107
- Продаж, закупівля 143
- Робочі спеціальності, виробництво 344
- Роздрібна торгівля 191
- Сфера обслуговування 253
- Транспорт, автобізнес 169
Наприклад, відкрито вакансію вантажник у магазин техніки та електронних приладів - ЗП 15 800 грн.
Що потріюно робити:
Підтримка і розвиток майбутнього рітейлу.
Сприяння клієнтам.
Розвантажувальні роботи, переміщення на склад.
Пакування та видача товару клієнтам.
Прийом товару та його обробка.
Лаборант-технік (з авто, водійським посвідченням) - зарплата 15 000 гривень.
Основні обов’язки включають контроль якості води та обладнання, проведення лабораторних аналізів, ведення документації та взаємодію з постачальниками.
Вимоги:
Досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року;
Середня спеціальна освіта (хімічного чи біологічного спрямування буде перевагою);
Водійські права категорії В.
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