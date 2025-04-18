Каждый день появляется немало вариантов для студентов и пенсионеров, поэтому найдется интересная работа в Запорожье, сообщает Politeka.net.
Объявление появилось на сайте по поиску рабочих мест.
Работа для пенсионеров Запорожье, названы самые востребованные профессии, категория вакансии:
- Администрация, руководство среднего звена 131
- Бухгалтерия, аудит 121
- Гостинично-ресторанный бизнес, туризм 143
- Логистика, состав, ВЭД – 160
- Медицина, фармацевтика 157
- Охрана, безопасность 107
- Продажа, закупка 143
- Рабочие специальности, производство 344
- Розничная торговля 191
- Сфера обслуживания 253
- Транспорт, автобизнес 169
Например, открыта вакансия грузчик в магазин техники и электронных приборов - ЗП 15 800 грн.
Что нужно делать:
Поддержка и развитие будущего ритейла.
Содействие клиентам.
Разгрузочные работы, перемещение на склад.
Упаковка и выдача продукта клиентам.
Прием продукта и их обработка.
Лаборант-техник (с авто, водительским удостоверением) – зарплата 15 000 гривен.
Основные обязанности включают в себя контроль качества воды и оборудования, проведение лабораторных анализов, ведение документации и взаимодействие с поставщиками.
Требования:
Опыт работы в аналогичной должности от 1 года;
Среднее специальное образование (химического или биологического толка будет преимуществом);
Водительские права категории В.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.
Также Politeka писала, что Тариф на воду повысили, однако не для всех: кому придется платить по новой цене.
Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.