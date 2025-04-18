Каждый день появляется немало вариантов для студентов и пенсионеров, поэтому найдется интересная работа в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Объявление появилось на сайте по поиску рабочих мест.

Работа для пенсионеров Запорожье, названы самые востребованные профессии, категория вакансии:

  • Администрация, руководство среднего звена 131
  • Бухгалтерия, аудит 121
  • Гостинично-ресторанный бизнес, туризм 143
  • Логистика, состав, ВЭД – 160
  • Медицина, фармацевтика 157
  • Охрана, безопасность 107
  • Продажа, закупка 143
  • Рабочие специальности, производство 344
  • Розничная торговля 191
  • Сфера обслуживания 253
  • Транспорт, автобизнес 169

Например, открыта вакансия грузчик в магазин техники и электронных приборов - ЗП 15 800 грн.

деньги, гривны

Что нужно делать:

Поддержка и развитие будущего ритейла.

Содействие клиентам.

Разгрузочные работы, перемещение на склад.

Упаковка и выдача продукта клиентам.

Прием продукта и их обработка.

Лаборант-техник (с авто, водительским удостоверением) – зарплата 15 000 гривен.

Основные обязанности включают в себя контроль качества воды и оборудования, проведение лабораторных анализов, ведение документации и взаимодействие с поставщиками.

Требования:

Опыт работы в аналогичной должности от 1 года;

Среднее специальное образование (химического или биологического толка будет преимуществом);

Водительские права категории В.

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