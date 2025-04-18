Пенсионерам предлагается работа в Запорожье с хорошей зарплатой и несложными условиями.

Каждый день появляется немало вариантов для студентов и пенсионеров, поэтому найдется интересная работа в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Объявление появилось на сайте по поиску рабочих мест.

Работа для пенсионеров Запорожье, названы самые востребованные профессии, категория вакансии:

Администрация, руководство среднего звена 131

Бухгалтерия, аудит 121

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм 143

Логистика, состав, ВЭД – 160

Медицина, фармацевтика 157

Охрана, безопасность 107

Продажа, закупка 143

Рабочие специальности, производство 344

Розничная торговля 191

Сфера обслуживания 253

Транспорт, автобизнес 169

Например, открыта вакансия грузчик в магазин техники и электронных приборов - ЗП 15 800 грн.

Что нужно делать:

Поддержка и развитие будущего ритейла.

Содействие клиентам.

Разгрузочные работы, перемещение на склад.

Упаковка и выдача продукта клиентам.

Прием продукта и их обработка.

Лаборант-техник (с авто, водительским удостоверением) – зарплата 15 000 гривен.

Основные обязанности включают в себя контроль качества воды и оборудования, проведение лабораторных анализов, ведение документации и взаимодействие с поставщиками.

Требования:

Опыт работы в аналогичной должности от 1 года;

Среднее специальное образование (химического или биологического толка будет преимуществом);

Водительские права категории В.

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