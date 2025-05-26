Новая система оплаты проезда в Запорожье обещает сделать передвижение по городу более комфортным и технологичным.

Украинцы получили возможность воспользоваться новой системой оплаты проезда в Запорожье, сообщает Politeka.

По информации Запорожского городского совета, в городе тестируют инновационную транспортную карточку "Січ".

Посредством этого оплата в общественном транспорте становится автоматизированной и позволяет эффективно отслеживать пассажиропоток.

Первый этап тестирования длился четыре месяца и охватил льготные категории граждан и студентов. За это время выдали 377 студенческих карт "Сич Студенческая" и 98 льготных "Сич Льготная", которыми уже можно оплачивать проезд в муниципальном транспорте.

Следующим шагом станет запуск универсальной - "Сечь Общая", которая будет доступна всем запорожцам и позволит покупать как разовые билеты, так и месячные проездные.

Для удобства жителей на базе КП "Запорожэлектротранс" планируют установить терминалы для автоматической выдачи карт.

Кроме того, через мобильное приложение EasyPay уже можно пополнять транспортные карты, а вскоре появится возможность получать виртуальные карты с полным функционалом.

Новая система оплаты проезда в Запорожье обещает сделать передвижение по городу более комфортным и технологичным. Такие нововведения открывают новые возможности для цифровизации городского транспорта и повышения качества обслуживания пассажиров.

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