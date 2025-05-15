Робота для переселенців в Запоріжжі знайдеться для кандидатів на різних посадах.

Робота для переселенців в Запоріжжі пропонується для різних спеціалістів, в деяких випадках роботодавці готові надати навіть безкоштовне житло, повідомляє Politeka.net.

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Зокрема робота для переселенців в Запоріжжі знайдеться для кандидатів на посаді різноробочого. Запрошують відповідальну та порядну людину для виконання різноробочих завдань у приватному домоволодінні. Основні обов’язки включають:

догляд за прибудинковою територією та рослинами,

підтримання чистоти й порядку,

сезонне обслуговування пічного опалення,

виконання дрібних господарських доручень (фарбування, прибирання, полив, прополка тощо).

Важливо: бажано проживання поблизу (Дніпровський район, мікрорайон Осіпенківський). Очікування: порядність, відповідальність, відсутність шкідливих звичок. Оплата праці — 600 грн за день.

Також робота для переселенців у Запоріжжі пропонується для вантажників на склад овочів та фруктів. Пропонується гідна оплата праці — від 1000 до 1500 гривень на день. Можливий також неповний робочий день з погодинною оплатою: 80–100 гривень/година.

Основні обов’язки: завантаження та розвантаження овочевої та фруктової продукції, сортування, фасування, складання у ящики та сітки, укладання товару на піддони, контроль якості та перебір продукції.

Графік: з 07:00 до 19:00. Офіційне працевлаштування за договором цивільно-правового характеру (ДЦПХ).

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