Работа для переселенцев в Запорожье найдется для кандидатов на разных должностях.

Работа для переселенцев в Запорожье предлагается для разных специалистов, в некоторых случаях работодатели готовы предоставить даже бесплатное жилье, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить ВПЛ.

В частности, работа для переселенцев в Запорожье найдется для кандидатов на должности разнорабочего. Приглашают ответственного и порядочного человека для выполнения разнорабочих задач в частном домовладении. Основные обязанности включают:

уход за придомовой территорией и растениями,

поддержание чистоты и порядка,

сезонное обслуживание печного отопления,

выполнение мелких хозяйственных поручений (покраска, уборка, полив, прополка и т.п.).

Важно: желательно проживание поблизости ( Днепровский район, микрорайон Осипенковский). Ожидание: порядочность, ответственность, отсутствие вредных привычек.

Также работа для переселенцев в Запорожье предлагается грузчикам на склад овощей и фруктов. Предлагается достойная оплата труда – от 1000 до 1500 гривен в день. Возможен неполный рабочий день с почасовой оплатой: 80–100 гривен/час.

Основные обязанности: погрузка и разгрузка овощной и фруктовой продукции, сортировка, фасовка, сборка в ящики и сетки, укладка товара на поддоны, контроль качества и перебор продукции.

График: с 07:00 до 19:00. Официальное трудоустройство по договору гражданско-правового характера (ГЦБХ).

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