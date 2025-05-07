Гуманітарна допомога в Запоріжжі та області буде надана попередньо зареєстрованим громадянам.

У травні триває видача гуманітарної допомоги в Запоріжжі та області, повідомляє Politeka.

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» оголосив про нову хвилю видачі продуктових наборів від Всесвітньої продовольчої програми ООН для мешканців Запорізької області. З 5 по 9 травня 2025 року включно допомогу отримають жителі кількох громад Пологівського та Запорізького районів. Зокрема, продуктові набори роздаватимуть у Преображенці, Вільнянці, Микільському, Омельнику, Долинці, Воздвижівці, Добропіллі, Верхній Терасі, а також в Оріхові, Дніпровці, Петро-Михайлівці, Гнаровському, Тернівці, Тернуватому, Різдв’янівці, Самійлівці, Барвинівці та Любицькому.

Отримати гуманітарну допомогу в Запоріжжі та області зможуть лише попередньо зареєстровані мешканці зазначених громад. Детальну інформацію про точні адреси та час видачі можна знайти на офіційних сторінках своїх громад у соціальних мережах.

Для отримання консультацій працює гаряча лінія фонду «Посмішка ЮА» за телефоном: 050 460 22 40. Також можна звернутися до Всесвітньої продовольчої програми за номером: 0 800 600 122.

Нагадуємо, що підтримка в Запорізькій області регулярно оновлюється, тож варто стежити за новинами у своєму регіоні. Робити це можна на сторінках ваших громад.

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