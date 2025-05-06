Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі у травні 2025 року не відбулося, але жителям варто знати, скільки доведеться сплачувати найближчим часом.

У травні 2025 року відбулося незначне підвищення тарифів на газ у Запоріжжі, однак для населення суттєвих змін не передбачено, повідомляє Politeka.

Про це інформує портал Мінфін.

У місті вартість для побутових споживачів залишається стабільною. У травні 2025 року тариф, встановлений ТОВ ГК «Нафтогаз України», становить 7,96 грн за кубометр з ПДВ. Це той самий рівень цін, що зберігався протягом попередніх місяців, отже підвищення вартості газу у Запоріжжі напряму не торкнулося звичайних споживачів.

Водночас ціни для промисловості зазнали незначних коливань, однак їх не можна назвати істотними. Постанова НКРЕКП передбачає, що вартість доставки газу в умовах воєнного стану залишається сталою. Для жителів міста послуги з розподілу природного газу надає ПАТ «Запоріжгаз», і для них з 1 травня становить 1,104 грн за кубометр із ПДВ.

Таким чином, підвищення тарифів на газ у Запоріжжі у травні не торкнулося лише окремих споживачів. Загалом, ситуаціязалишається прогнозованою та стабільною, без жодних критичних змін. Це дозволяє жителям планувати витрати без побоювань щодо раптового зростання рахунків.

Отже, споживачі можуть бути спокійні — поки що про суттєве зростання цін у місті не йдеться.

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