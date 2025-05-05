Згідно з матеріалами справи, пенсія в Запоріжжі дівчині була призначена відповідно до статті 36 Закону України.

Дівчина перебувала на обліку ПФУ, нею отримувалась пенсія в Запоріжжі у зв'язку з втратою годувальника, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Заводського районного суду.

Згідно з матеріалами справи, пенсія в Запоріжжі дівчині була призначена відповідно до статті 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» ще з 18 травня 2009 року.

Для продовження її виплати вона надала довідки про навчання: спочатку з Запорізького вищого індустріального політехнічного училища (період з 1 вересня 2010 по 28 березня 2013 року), а згодом – із Запорізького вищого професійного училища сфери послуг, починаючи з 23 вересня 2013 року.

Втім, через роки Пенсійний фонд звернувся до навчального закладу із запитом і отримав офіційну відповідь, що студентку було відраховано ще 11 листопада 2013-ого за порушення умов договору. Це означало, що у пенсія в Запоріжжі дівчині виплачувалась безпідставно. Загальна сума переплати склала 12 820 гривень.

Попри неодноразові листи-запрошення щодо добровільного повернення коштів, жінка їх не повернула, тож справу передали до суду. Суд задовольнив позов Пенсійного фонду та постановив стягнути з відповідачки на користь держави повну суму надмірно виплаченої суми— 12 820 гривень — за зазначені періоди.

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