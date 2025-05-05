Согласно материалам дела, пенсия в Запорожье была назначена девушке в соответствии со статьей 36 Закона Украины.

Девушка состояла на учете ПФУ, ею получалась пенсия в Запорожье в связи с потерей кормильца, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Заводского районного суда.

Согласно материалам дела, пенсия в Запорожье была назначена девушке в соответствии со статьей 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» еще с 18 мая 2009 года.

Для продолжения ее выплаты она предоставила справки об обучении: сначала из Запорожского высшего индустриального политехнического училища (период с 1 сентября 2010 по 28 марта 2013), а впоследствии – из Запорожского высшего профессионального училища сферы услуг, начиная с 23 сентября 2013 года.

Впрочем, через годы Пенсионный фонд обратился в учебное заведение с запросом и получил официальный ответ, что студентка была отчислена еще 11 ноября 2013 года за нарушение условий договора. Это означало, что пенсия в Запорожье девушке выплачивалась безосновательно. Общая сумма переплат составила 12 820 гривен.

Несмотря на неоднократные письма-приглашения о добровольном возврате средств, женщина их не вернула, и дело передали в суд. Суд удовлетворил иск Пенсионного фонда и постановил взыскать с ответчицы в пользу государства полную сумму излишне выплаченной суммы – 12 820 гривен – за указанные периоды.

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