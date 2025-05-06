В мае 2025 г. произошло незначительное повышение тарифов на газ в Запорожье, однако для населения существенных изменений не предусмотрено, сообщает Politeka.
Об этом сообщает портал Минфин.
В городе стоимость для бытовых потребителей остается стабильной. В мае 2025 года тариф, установленный ООО ГК «Нефтегаз Украины», составляет 7,96 грн за кубометр с НДС. Это тот же уровень цен, который сохранялся в течение предыдущих месяцев, так что повышение стоимости газа в Запорожье напрямую не коснулось обычных потребителей.
В то же время цены для промышленности претерпели незначительные колебания, однако их нельзя назвать существенными. Постановление НКРЭКУ предусматривает, что стоимость доставки газа в условиях военного положения остается постоянной. Для жителей города услуги по распределению природного газа предоставляет ПАО «Запорожгаз», и для них с 1 мая составляет 1,104 грн за кубометр с НДС.
Таким образом, повышение тарифов на газ в Запорожье в мае не коснулось только отдельных потребителей. В общем, ситуация остается прогнозируемой и стабильной, без критических изменений. Это позволяет жителям планировать расходы без опасений по поводу внезапного роста счетов.
Следовательно, потребители могут быть спокойны — пока о существенном росте цен в городе речь не идет.
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