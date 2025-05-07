Гуманитарная помощь в Запорожье и области будет предоставлена ​​предварительно зарегистрированным гражданам.

В мае идет выдача гуманитарной помощи в Запорожье и области, сообщает Politeka.

Благотворительный фонд «Улыбка ЮА» объявил о новой волне выдачи продуктовых наборов Всемирной продовольственной программы ООН для жителей Запорожской области. С 5 по 9 мая 2025 года помощь получат жители нескольких общин Пологовского и Запорожского районов. В частности, продуктовые наборы будут раздавать в Преображенке, Вольнянке, Никольском, Омельнике, Долинке, Воздвижовке, Доброполье, Верхней Террасе, а также в Орехове, Днепровке, Петро-Михайловке, Гнаровском, Терновке, Терноватом, Рождественском, Самийловке, Самийловке.

Получить гуманитарную помощь в Запорожье и области могут только предварительно зарегистрированные жители указанных общин. Подробную информацию о точных адресах и времени выдачи можно найти на официальных страницах своих сообществ в социальных сетях.

Для получения консультаций работает горячая линия фонда Улыбка ЮА по телефону: 050 460 22 40. Также можно обратиться во Всемирную продовольственную программу по номеру: 0 800 600 122.

Напоминаем, что поддержка в Запорожской области регулярно обновляется, поэтому следует следить за новостями в своем регионе. Делать это можно на страницах ваших общин.

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