На тлі розмов про підвищення тарифів на газ у Запоріжжі та інших регіонах, українців непокоїть питання, чи зростуть ціни на "блакитне паливо" вже наступного року, повідомляє Politeka.
Зокрема, деякі представники влади попереджають про ризики перебоїв у газопостачанні в осінньо-зимовий період 2025–2026 років через обмеженість власних ресурсів і загрозу нових атак з боку РФ на енергетичну інфраструктуру.
Втім, у компанії "Нафтогаз" запевнили: до завершення воєнного стану та ще шість місяців після нього тарифи для побутових споживачів залишаться незмінними — на рівні, встановленому до 24 лютого 2022 року. Це стосується не лише окремих домогосподарств, а й об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, ЖБК, та інших уповноважених осіб, відповідальних за автономне теплопостачання.
Важливо: для постачання газу до котелень, які обслуговують багатоповерхівки, співвласники повинні укласти відповідний договір з газопостачальною компанією. Лише за цієї умови блакитне паливо буде постачатися для виробництва тепла.
На сьогодні більшість українців залишаються клієнтами "Нафтогазу", сплачуючи по 7,96 грн за кубометр. Хоча на ринку діють й інші постачальники з відмінними умовами, у компанії зазначають: підвищення тарифів на газ у Запоріжжі наразі не передбачається для основної маси споживачів.
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