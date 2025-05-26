Подорожчання продуктів у Запоріжжі вже викликало занепокоєння серед місцевих жителів, які змушені думати, як вберегти свій гаманець.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі стало однією з найпомітніших тенденцій початку весни, адже ціни продовжують зростати, особливо на харчові товари, повідомляє Politeka.

За даними Головного управління статистики в Запорізькій області, з початку року загальне цінове зростання в регіоні становить 3,1%, що є дещо нижчим за національний показник, який досяг 3,5%.

Найбільше подорожчали харчі: ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Лідером серед подорожчання стали яйця, вартість яких збільшилася на 18,4%. Також помітно подорожчали лимони – на 11,2%, а в діапазоні від 4% до 9% стали більше коштувати банани, свинина, курячі тушки, яблука, морква, часник, молоко та сметана.

Водночас спостерігається зниження вартості деяких позицій. Так, ціни на морозиво, апельсини, розчинну каву, цибулю та інше знизилися від 3% до 10,6%.

Традиційно подорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби. Загалом вартість тютюнових виробів зросла на 2,2%, а алкогольні напої – лише на 0,2%. Окрім того, вартість послуг ресторанів та готелів зросла на 1,7%, що також пов’язано з підвищенням цін на їжу в закладах громадського харчування на 2%.

Отже, подорожчання продуктів у Запоріжжі відчутно впливає на бюджет мешканців, змушуючи їх шукати способи збереження фінансів.

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