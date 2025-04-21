Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Запоріжжі, то розгляньте кілька цих варіантів.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає дедалі доступнішою, і охочі можуть обирати між повною зайнятістю або зручним підробітком, повідомляє Politeka.

Зокрема, у продовольчий магазин на Правому березі потрібен продавець. Пропонують офіційне працевлаштування, змінний графік — тиждень через тиждень — з 8:00 до 22:00. Оплата — 500 грн/день плюс відсотки від продажів. Кандидатам бажано мати досвід, але також розглядають і пенсіонерок. За місяць виходить 8 000 - 12 000 гривень.

Також у Вознесенівському районі шукають шліфувальника з досвідом на виробництво. Пропонують щоденну оплату праці та можливість підробітку. Зарплата від 16 до 20 тисяч гривень на місяць.

А у Шевченківському районі є гнучка підробітка — супровід дитини зі школи додому. Оплата — 80 грн за 30 хвилин. Вакансія підійде мамам у декреті, студентам та літнім людям.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дає змогу бути активними, спілкуватися з людьми та мати стабільний дохід.

У місті дедалі більше роботодавців пропонують вакансії, які не потребують значного фізичного навантаження. Це чудова можливість для людей похилого віку залишатися активними та мати додатковий дохід. Гнучкий графік і стабільна оплата роблять такі пропозиції привабливими для людей з різним досвідом та життєвими обставинами.

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