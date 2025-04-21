Если вы ищете работу пенсионером в Запорожье, то рассмотрите несколько этих вариантов.

Работа для пенсионеров в Запорожье становится все доступнее, и желающие могут выбирать между полной занятостью или удобной подработкой, сообщает Politeka.

В частности, в продовольственный магазин на Правом берегу требуется продавец. Предлагают официальное трудоустройство, сменный график – неделю через неделю – с 8:00 до 22:00. Оплата – 500 грн/день плюс проценты от продаж. Кандидатам желательно иметь опыт, но также рассматривают и пенсионерок. За месяц выходит 8 000 – 12 000 гривен.

Также в Вознесеновском районе ищут шлифовщика с опытом на производство. Предлагают ежедневную оплату труда и возможность подработки. Зарплата от 16 до 20 тысяч гривен в месяц.

А в Шевченковском районе есть гибкая подработка – сопровождение ребенка из школы домой. Оплата - 80 грн за 30 минут. Вакансия подойдет мамам в декрете, студентам и пожилым людям.

Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет быть активными, общаться с людьми и иметь стабильный доход.

В городе все больше работодателей предлагают вакансии, не требующие значительной физической нагрузки. Это отличная возможность для людей пожилого возраста оставаться активными и иметь дополнительный доход. Гибкий график и стабильная оплата делают такие предложения привлекательными для людей с разным опытом и жизненными обстоятельствами.

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