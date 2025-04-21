Грошова допомога в Запоріжжі у квітні 2025 року надається окремим категоріям громадян, які подадуть відповідні документи.

Громадяни України, зокрема внутрішньо переміщені особи та ті, хто постраждав від російської агресії, можуть отримати грошову допомогу в Запоріжжі в квітні 2025 року від міжнародних організацій, таких як УВКБ ООН та БФ "Право на захист", повідомляє Politeka.

Підтримку можуть отримати вимушено переміщені особи та ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання, зокрема з-за кордону. Сума допомоги становить 3 600 грн на особу за три місяці, що в сумі дає 10 800 грн на кожного члена родини. Підтримка надається сім’ям, де є одинокі батьки з дітьми, особи похилого віку, а також родини з членами, що мають інвалідність або хронічні захворювання.

Заявку на грошову допомогу в Запоріжжі можна подати, якщо домогосподарство не отримувало раніше виплат від міжнародних організацій, має дохід менший за 5 400 грн на члена родини та належить до вразливих категорій. Однак, якщо ви вже отримували гроші у розмірі 2 220 грн на місяць, відмову від УВКБ ООН можна очікувати.

Документи, необхідні для подачі заявки, включають паспорт, податковий номер, свідоцтво про народження дітей, банківську картку для виплат, документи, що підтверджують вразливість, та особистий номер телефону.

Виплати будуть перераховані на банківський рахунок голови домогосподарства через фінансові установи, такі як Rapyd або Western Union.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Ціни на овочі до нового урожаю стануть новим ударом по гаманцям: якого подорожчання очікувати.

Як повідомляла Politeka, "Майже 2 євро, майже Європа": українці обурені стрімким здорожчанням популярного напою.