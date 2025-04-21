Денежная помощь в Запорожье в апреле 2025 г. предоставляется отдельным категориям граждан, которые подадут соответствующие документы.

Граждане Украины, в том числе внутренне перемещенные лица и пострадавшие от российской агрессии, могут получить денежную помощь в Запорожье в апреле 2025 года от международных организаций, таких как УВКБ ООН и БФ "Право на защиту", сообщает Politeka.

Поддержку могут получить вынужденно перемещенные лица и вернувшиеся к своему постоянному месту жительства, в частности из-за границы. Сумма пособия составляет 3 600 грн. на человека за три месяца, что в сумме дает 10 800 грн. на каждого члена семьи. Поддержка оказывается семьям, где есть одинокие родители с детьми, пожилые люди, а также семьи с членами, имеющими инвалидность или хронические заболевания.

Заявку на денежную помощь в Запорожье можно подать, если домохозяйство не получало ранее выплат от международных организаций, имеет доход менее 5 400 грн на члена семьи и относится к уязвимым категориям. Однако если вы уже получали деньги в размере 2 220 грн в месяц, отказ от УВКБ ООН можно ожидать.

Документы, необходимые для подачи заявки, включают паспорт, налоговый номер, свидетельство о рождении детей, банковскую карту для выплат, документы, подтверждающие уязвимость и личный номер телефона.

Выплаты будут перечислены на банковский счет главы домохозяйства через финансовые учреждения, такие как Rapyd или Western Union.

Последние новости Украины:

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.