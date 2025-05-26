Подорожание продуктов в Запорожье стало одной из самых заметных тенденций начала весны, ведь цены продолжают расти, особенно на товары питания, сообщает Politeka.

По данным Главного управления статистики в Запорожской области , с начала года общий ценовой рост в регионе составляет 3,1%, что несколько ниже национального показателя, который достиг 3,5%.

Больше всего подорожала еда: цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Лидером среди подорожавших стали яйца, стоимость которых увеличилась на 18,4%. Также заметно подорожали лимоны – на 11,2%, а в диапазоне от 4% до 9% стали больше стоить бананы, свинина, куриные тушки, яблоки, морковь, чеснок, молоко и сметана.

В то же время, наблюдается снижение стоимости некоторых позиций. Так, цены на мороженое, апельсины, растворимый кофе, лук и прочее снизились от 3% до 10,6%.

Традиционно подорожали алкогольные напитки и табачные изделия. В целом стоимость табачных изделий выросла на 2,2%, а алкогольные напитки – всего на 0,2%. Кроме того, стоимость услуг ресторанов и гостиниц выросла на 1,7%, что также связано с повышением цен на еду в общепитах на 2%.

Следовательно, подорожание продуктов в Запорожье существенно влияет на бюджет жителей, заставляя их искать способы сохранения финансов.

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