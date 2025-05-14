Подорожчання консервів у Запоріжжі й надалі може тривати через інфляційні процеси

Зафіксовано суттєве подорожчання консервів у Запоріжжі на різні види продукції, на ціни вплинули одразу кілька факторів, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували вартість в супермаркетах і місцевих крамницях.

Консерви не залишилися осторонь від цінових змін: кукурудза «Верес» (340 г) подорожчала з 51,89 до 52,13 грн — зростання хоч і незначне, але відчутне для регулярних покупців.

Рибна продукція зазнала особливо помітного зростання: Бички в томаті «Аквамарин» (230 г) — з 91,81 до 97,10 гривень; Сардини натуральні «Аквамарин» (230 г) — з 66,27 до 70,77 гривень; Шпроти в олії (150 г) — з 77,19 до 84,30 гривень. В місцевому АТБ є можливість купити їх за знижками. Так, кілька чорноморська нерозібрана обсмажена з квасолею у томатному соусі вартує за 38.40, Сардина атлантична натуральна з добавленням олії продається за 46.90, а Сардину атлантичну у томатному соусі можна купити за 48.50.

Найпомітніше подорожчання консервів у Запоріжжі відбулося на кабачкову ікру (440 г). У травні 2025 року її середня вартість досягла 80,70 грн, що на 20,70 грн більше, ніж у березні, коли ціна варіювалася в межах 58,50–80,70 грн. Початок травня ознаменувався новим рекордом вартості цього продукту.

Експерти зазначають, що збільшення цін й надалі може тривати через інфляційні процеси, логістичні витрати та коливання вартості сировини. Таким чином, вартість консервів продовжує зростати, що вже відображається на щоденних витратах споживачів.

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