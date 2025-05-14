Подорожание консервов в Запорожье и дальше может продолжаться из-за инфляционных процессов

Зафиксировано существенное подорожание консервов в Запорожье на разные виды продукции, на цены повлияли сразу несколько факторов, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали ценники в супермаркетах и ​​местных магазинах.

Консервы не остались в стороне от ценовых изменений: кукуруза «Верес» (340 г) подорожала с 51,89 до 52,13 грн — рост хоть и незначительный, но ощутимый для регулярных покупателей.

Рыбная продукция подверглась особо заметному росту: Бычки в томате «Аквамарин» (230 г) — с 91,81 до 97,10 гривен; Сардины натуральные «Аквамарин» (230 г) – с 66,27 до 70,77 гривен; Шпроты в масле (150 г) - с 77,19 до 84,30 гривен. В местном АТБ есть возможность купить их по скидкам. Так, несколько черноморская неразобранная обжаренная с фасолью в томатном соусе стоит за 38.40, атлантическая Сардина натуральная с добавлением масла продается за 46.90, а Сардину атлантическую в томатном соусе можно купить за 48.50.

Наиболее заметное подорожание консервов в Запорожье произошло на кабачковую икру (440 г). В мае 2025 года ее средняя стоимость достигла 80,70 грн., что на 20,70 грн. больше, чем в марте, когда цена варьировалась в пределах 58,50–80,70 грн. Начало мая ознаменовалось новым рекордом стоимости этого продукта.

Эксперты отмечают, что увеличение цен и дальше может продолжаться из-за инфляционных процессов, логистических затрат и колебаний стоимости сырья. Таким образом, их стоимость продолжает расти, что уже отражается на ежедневных расходах потребителей.

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